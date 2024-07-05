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Грузовик насмерть сбил пешехода в Пскове

Грузовик насмерть сбил пешехода в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 4 июля 16.35 на улице Советской Армии у дома №60, корпус 1.

По предварительным данным, мужчина 1970 года рождения, управляя грузовой автомашиной Mercedes-Benz Actros с прицепом, при движении по улице Советской Армии при повороте налево на улицу Железнодорожную совершил наезд на пешехода на нерегулируемом перекрестке.

Пешеход, мужчина 1949 года рождения, от полученных травм скончался на месте в карте скорой помощи. Водитель грузовика трезвый.