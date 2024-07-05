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Опрокинувшийся под Псковом водитель ВАЗ-2110 отказался от проверки на алкоголь

Опрокинувшийся на автодороге Псков – Гдов водитель ВАЗ-2110 отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району.

Возбуждено производство по статье 12.26 часть 1 КоАП РФ, материалы будут переданы в суд. По словам водителя, причиной происшествия стало лопнувшее колесо.

Как сообщалось ранее, 14 июля около 5.25 на 9-м километре автодороги Псков - Гдов – Сланцы водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 2003 года рождения, двигаясь по прямому участку дороги, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание.

Водитель пострадал, его доставили в медицинское учреждение.