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Двоих 19-летних пассажирок госпитализировали в результате ДТП в Пустошкинском районе

Двоих 19-летних пассажирок госпитализировали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 54-м километре автодороги Пустошка - Алоль у деревни Бубново Пустошкинского района вечером 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель Chevrolet Niva, мужчина 1998 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, автомобиль опрокинулся и врезался в дерево. В результате аварии двух пассажирок доставили в больницу, третьей оказали медицинскую помощь на месте.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.