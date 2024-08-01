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Три пассажирки пострадали при наезде автомобиля на дерево в Пустошкинском районе

Три пассажирки пострадали при наезде автомобиля на дерево в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 6 августа около 21.00 на 54-м километре автодороги Пустошка-Алоль у деревни Бубново.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 1998 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, опрокинулся, совершил наезд на дерево.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля: женщина 1999 года рождения, не госпитализирована; две пассажирки 2005 года рождения, госпитализированы.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства уточняются.