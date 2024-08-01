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Водитель перевернувшегося на Четырех углах в Пскове автомобиля Chery получила гематомы и ссадины

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомашин в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, одна из трех женщин-участниц аварии помещена в больницу. Две не госпитализированы.

По предварительной информации, 13 августа около 19.12 у дома №16 на Рижском проспекте водитель Audi A4, женщина 1958 года рождения, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершила столкновение с Mitsubishi Colt под управлением женщины 1957 года рождения и Chery Tiggo под управлением женщины 1982 года рождения. Chery от удара совершила опрокидывание.

Все три водителя пострадали.

Водитель Audi получила ушиб грудной клетки. Аналогичная травма у водителя Mitsubishi.

У женщины из перевернувшейся Chery Tiggo – ушибы, гематомы и ссадины. Госпитализирована в областную больницу.

Audi двигалась по Рижскому проспекту со стороны улицы Киселева в направлении Ольгинского моста. Женщина утверждает, что ехала на зеленый сигнал светофора.

Водители Mitsubishi и Chery двигались с улицы Петровской на зеленый сигнал светофора. Сначала Audi врезалась в Mitsubishi, затем в Chery. От удара Chery перевернулась. В оказавшейся на крыше автомашине пассажиров не было.

Водители Mitsubishi и Chery трезвые.

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Женщине из Audi назначено химико-токсикологическое исследование. Она оштрафована на 1000 рублей за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ. По факту ДТП проводится административное расследование.