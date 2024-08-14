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В Пскове пешеход через сутки после наезда автомобиля пришел в травмпункт с переломом

В Пскове пешеход через сутки после наезда автомобиля пришел в травмпункт с переломом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 17 августа в травмпункт обратился молодой человек 2001 года рождения.

По предварительной информации, диагностирован перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника. Выяснилось, что 16 августа в 18.30 у дома №1/20 на улице Генерала Маргелова на молодого человека совершил наезд неустановленный водитель автомобиля. Пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Впоследствии установлена личность водителя, совершившего наезд. Это мужчина 1986 года рождения, который управлял автомашиной Mazda 6. Водитель рассказал сотрудникам полиции, что разговаривал с пешеходом и покинул место ДТП, когда убедился, что молодому человеку не требуется помощь.

Водитель может быть привлечен к административной ответственности за оставление места происшествия, а также за причинение вреда здоровью. Вопрос о наказании будет решаться после установления степени вреда, причиненного здоровью пешехода. Административное расследование по факту происшествия продолжается.