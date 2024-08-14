АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажирка пострадала при столкновении двух машин в Пскове на улице 128-й Стрелковой Дивизии

Пассажирка пострадала при столкновении двух автомашин в Пскове на улице 128-й Стрелковой Дивизии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 августа в 18.03 у дома №6.

Мужчина 1990 года рождения за рулем Volkswagen Golf совершил наезд на стоящий Renault Duster под управлением мужчины 1969 года рождения. Пострадала пассажирка Renault, получила ушиб мягких тканей лица. Не госпитализирована.

Водитель Renault сообщил сотрудникам полиции, что совершил вынужденную остановку после пешеходного перехода. Он услышал посторонние звуки со стороны багажника и остановился для осмотра автомашины. Аварийная сигнализация была включена.

Водитель Volkswagen пояснил, что не заметил Renault.

Добавим, в июле межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения рассматривала обращение Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову о мерах безопасности на потенциально аварийно-опасные (предочаговых) участках дорог, где могут быть установлены комплексы фотовидеофиксации. В списке была улица 128 Стрелковой Дивизии, 6-а. Администрация Пскова поддержала данное обращение в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.