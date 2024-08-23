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Двое взрослых и новорожденный пострадали в результате ДТП в Островском районе

Двое взрослых и новорожденный пострадали в результате ДТП в Островском районе утром 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Островском районе произошло столкновение трех транспортных средств: Skoda, Nissan и BMW. По предварительной информации водитель BMW не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автомобилями Skoda, Nissan.

В результате ДТП госпитализированы 3 человека: женщина, мужчин и новорожденный ребенок. На месте работают экстренные службы, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства случившегося.