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Пострадавший в ДТП на улице Шоссейной находится в реанимации, может быть возбуждено уголовное дело

Материалы по наезду на пешехода в Пскове на улице Шоссейной переданы в следствие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову. Не исключается возможность возбуждения уголовного дела.

В результате наезда автомобиля пострадавший получил тяжелые травмы. По предварительной информации, на момент госпитализации у него были выявлены открытый перелом основания черепа, переломы ребер с двух сторон, гемопневмоторакс, перелом костей таза и другие травмы.

Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации.

Также стало известно, что водитель в момент наезда был трезвый.

Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 августа около 13.00 на улице Шоссейной у дома №1 (хлебокомбинат). По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2115, мужчина 1991 года рождения, совершил наезд на мужчину 1958 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход получил серьезные травмы, доставлен в областную больницу в тяжелом состоянии.