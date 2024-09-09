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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове на площади Ленина

11.09.2024 11:33|ПсковКомментариев: 0

Мотоциклист пострадал при столкновении с легковым автомобилем в Пскове на площади Ленина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 10 сентября в 8.21 на улице Советской у дома №5.

Произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat под управлением мужчины 1957 года рождения и мотоцикла Suzuki под управлением мужчины 1987 года рождения. В результате столкновения мотоциклист получил телесные повреждения, диагностированы ушибы и рваная рана левого предплечья. После осмотра медиками отпущен.

Водители трезвые. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе административного расследования. Известно, что оба транспортных средства двигались в правой полосе в сторону Октябрьской площади.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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