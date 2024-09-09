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17-летний водитель мопеда пострадал в результате ДТП на улице Труда в Пскове

17-летний водитель мопеда Racer RC50 пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Труда в Пскове 15 сентября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель мопеда, молодой человек 2007 года рождения, при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf. Автомобилем управлял мужчина 1987 года рождения, который осуществлял движение в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель мопеда, он не был госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.