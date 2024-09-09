АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полицейская «Газель» опрокинулась в результате столкновения с Lada в Опочке

Автомобиль Lada Priora столкнулся с полицейской «Газелью» в Опочке 25 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции по Псковской области.

Фото здесь и далее: Опочка_INFO / «ВКонтакте»

Дорожно-транспортное происшествие прошло в 11:50 на улице 9 Января напротив дома №77 в городе Опочка.

Lada Priora, выезжая с второстепенной дороги, не уступила и совершила столкновение с полицейским автомобилем.

Пострадавших нет, участковому была оказана медицинская помощь на месте.