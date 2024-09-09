АвтоМир / Происшествия / ДТП

Вылетевшая на тротуар на улице Юбилейной в Пскове водитель Peugeot была трезвой

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с вылетом автомашины на тротуар, которое произошло в Пскове на улице Юбилейной в субботу утром. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП случилось 28 сентября в 8.40 у дома №93А, на перекрестке с улицей Кузбасской Дивизии.

Водитель Peugeot, женщина 1998 года рождения, выполняла поворот налево на регулируемом перекрёстке в нарушение требований сигнала светофора. Допустила занос, сбила три секции пешеходного ограждения.

Водитель получила ушибы и ссадины. После осмотра в медицинском учреждении отпущена. Была трезвая.

Добавим, в автомашине после сработала подушка безопасности.