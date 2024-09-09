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Три человека пострадали при столкновении автомобиля с трактором в Новоржевском округе

Три человека пострадали при столкновении автомобиля с трактором в Новоржевском муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 28 сентября в 14.40 на 41-м километре автодороги Сорокино – Выбор.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vectra, мужчина 1993 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения, выбрав небезопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, совершил столкновение с трактором под управлением мужчины 1956 года рождения.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель Opel госпитализирован. Водитель трактора также доставлен в больницу.

Пострадал пассажир легковой автомашины, мужчина 1970 года рождения, не госпитализирован.