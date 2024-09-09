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Военный лишился прав за столкновение с автобусом на трассе под Островом и оставление места ДТП

Военнослужащий устроил ДТП с автобусом на федеральной трассе в Островском районе и уехал с места происшествия. Как сообщается в решении Псковского гарнизонного военного суда, судья Сергей Ювченко рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении военнослужащего В.

Мужчина имеет среднее профессиональное образование, состоит в браке, проходит военную службу по контракту с января 2023 года.

19 июля 2024 года около 02.45 на участке автодороги «Санкт-Петербург – Невель» в Островском районе В., управляя автомашиной «Чери», совершил дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение с автобусом «Сетра». После чего оставил место ДТП, при этом данные его действия не содержали признаков уголовно наказуемого деяния.

В судебном заседании В. свою вину в совершении указанного правонарушения признал полностью и пояснил, что при изложенных выше обстоятельствах он оставил место ДТП, поскольку, находясь в нетрезвом состоянии, забыл об обстоятельствах произошедшего.

В качестве смягчающих административную ответственность обстоятельств судья признал положительную характеристику по военной службе, раскаяние и другие обстоятельства.

Военнослужащему назначен минимальный срок лишения права управления транспортными средствами, предусмотренный санкцией ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ - один год. В решении указывается, что другой вид наказания – административный арест к военнослужащему не может быть применен.