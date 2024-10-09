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Пьяный водитель врезался в отбойник на трассе под Псковом. ФОТО

Пьяный водитель врезался в отбойник на трассе Санкт-Петербург – Невель. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 октября в 16.20 на 300-м километре федеральной автодороги.

Мужчина 1961 года рождения за рулем Geely Emgrand не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на металлический отбойник.

Пострадал водитель, не госпитализирован.

Выявлено состояние алкогольного опьянения – 1,190 мг/ л. Составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, будет передан в суд для принятия решения.