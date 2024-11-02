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Пешеход скончался в результате наезда двух автомобилей в Псковском районе

Пешеход скончался в результате наезда двух автомобилей в Псковском районе 2 ноября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, трагедия произошла в 18:10 на 15-м километре автодороги Псков - Гдов.

По предварительной информации, женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершила наезд на пешехода. Вследствие чего пешеход оказался на встречной полосе, где на него совершил наезд автомобиль Lil7, под управлением мужчины 1980 года рождения.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.