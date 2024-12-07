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Мужчина пострадал в ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Невелем

На 226-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель 14 декабря вблизи деревни Маяково Стругокрасненского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда», мужчина 1999 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля — мужчина 1982 года рождения. Он не госпитализирован.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.