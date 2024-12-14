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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове автомобиль с заклинившим колесом час таскали на тросе по перекрестку. ВИДЕО

23.12.2024 17:06|ПсковКомментариев: 0

В Пскове автомобиль с заклинившим колесом час таскали на тросе по перекрестку. Камера видеонаблюдения Pskovline запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия 22 декабря в 5.22 у дома №14 по улице Коммунальной.

Серебристая автомашина на высокой скорости вылетела с улицы Петровской, проехала четыре полосы и врезалась в стойку светофора. Очевидцем происшествия стал водитель уборочного трактора – он двигался по главной при неработающем светофоре. Притормозил, чтобы пропустить опасно несущийся автомобиль, затем поехал дальше.

Светофор, судя по видео, не пострадал. Вскоре он переключился с желтого мигания на обычный режим работы. А вот водитель иномарки тщетно пытался покинуть место происшествия. Самостоятельно он сделать этого не мог из-за заклинившего колеса. Несмотря на ранний час выходного дня, нашлись желающие помочь его горю. За полтора часа иномарку пытались тащить на тросе три разных автомашины. Получалось плохо, процессу даже пытался помочь шедший мимо пешеход - мужчина с сумкой. Одна попытка уехать была почти успешной, едва не была сбита опора освещения на другой стороне улицы.

Около 6.30 происходящим заинтересовался проезжавший мимо патрульный экипаж ДПС. После на оформление подъехал и второй патрульный автомобиль. А в 8.30 иномарку наконец увезли на эвакуаторе.

По информации отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 22 декабря в 5.22 у дома №14 по Коммунальной водитель Suzuki Baleno не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Водитель 2000 года рождения не пострадал.

Вынесен отказ в привлечении к административной ответственности из-за отсутствия правонарушения – штраф за наезд на светофор не предусмотрен. При необходимости собственник светофорного объекта может взыскать ущерб в гражданско-правовом порядке.

Теги: #улица Коммунальная
Источник: Псковская Лента Новостей
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