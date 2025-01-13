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По факту наезда внедорожника на пешехода в Пскове могут возбудить уголовное дело

Два автомобиля столкнулись на площади Победы в Пскове. ВИДЕО

По факту наезда внедорожника на пешехода в Пскове могут возбудить уголовное дело

Открытый перелом получил водитель Opel Meriva в столкновении с Volkswagen Tiguan в Пскове

Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Леона Поземского и Труда в Пскове. ВИДЕО

В Пскове Volkswagen Tiguan при движении с обочины врезался в Opel Meriva, пострадали двое