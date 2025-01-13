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Молодой человек на такси травмировал двух женщин-водителей на Рижском проспекте Пскова

Молодой человек на такси травмировал двух женщин-водителей на Рижском проспекте Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспеции УМВД России по городу, три автомашины столкнулись 14 января в 18.35 напротив дома №15 по Рижскому проспекту.

Молодой человек 2002 года рождения за рулем Renault Logan не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства - Toyota Corolla под управлением женщины 1983 года рождения. По инерции Toyota столкнулась с Kia Ceed под управлением женщины 1967 года рождения.

Женщины из двух автомашин пострадали, у обоих ушиб шейного отдела позвоночника. Из областной больницы отпущены.

Водители трезвые.

Добавим, что на Renault Logan нанесена символика такси.