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Сбившего троих человек гдовича заключили под стражу

Псковский городской суд 21 января по ходатайству следователя избрал жителю Гдова, молодому человеку 2003 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть по 18 марта 2025 года включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Органом следствия обвиняемому предъявлено обвинение в том, что около 2.30 ночи 19 января он, управляя транспортным средством Skoda Octavia, двигался по улице Печатников города Гдова со стороны улицы Кингисеппской в сторону улицы Никитина со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

Мужчина несвоевременно обнаружил опасность для движения в виде трех пешеходов, находившихся на проезжей части на полосе его движения и двигавшихся в попутном с ним направлении, вследствие чего совершил на них наезд. Два пешехода погибли на месте. После ДТП виновник оставил место аварии.

При решении вопроса об избрании меры пресечения суд принял во внимание фактические обстоятельства, характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании иной, более мягкой меры пресечения отказано.

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Единственный выживших из трех сбитых в Гдове пешеходов находится в тяжелом состоянии.