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Пскович получил два года лишения свободы за смертельное ДТП

51-летнего псковича осудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установлено, что вечером 13 июня 2024 года водитель двигался на автомобиле Fiat по автодороге Санкт-Петербург- Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь, проходящей по территории Псковского района и нарушил скоростной режим, не справился с управлением, в результате выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan.

В результате ДТП пассажир автомобиля Fiat умер

По результатам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы, а также установил запрет на управление транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев.