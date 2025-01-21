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В Пскове водитель «Инфинити» собрал тройное ДТП на улице Юбилейной. ФОТО

В Пскове водитель «Инфинити» собрал тройное ДТП на улице Юбилейной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение обошлось без пострадавших.

26 января в 14.13 на улице Юбилейной у дома 38 водитель Infiniti Q50, мужчина 1983 года рождения совершил наезд на стоящие Renault Logan и Volkswagen Tiguan. За рулем Renault была женщина 1978 года рождения, в Volkswagen Tiguan - женщина 1990 года рождения. Они ожидали разрешающего сигнала светофора на перекрестке с улицей майора Достовалова, в направлении дамбы.

«Рено» получил касательный удар в правый бок, а «Фольксваген» - сзади и слева.