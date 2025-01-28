АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажир попал в реанимацию после столкновения Audi-100 с опорой освещения в Пскове

Пассажир попал в реанимацию после столкновения автомобиля с опорой освещения в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 января в 00.36 на улице Труда у дома 67.

Молодой человек 2005 года рождения на Audi-100 двигался по улице Труда. При проезде нерегулируемого перекрестка с второстепенной дороги выехал автомобиль Lada Priora под управлением молодого человека 2002 года рождения и не предоставил преимущество. Пытаясь избежать столкновения, водитель Audi не справился с управлением, наехал на световую опору и стойку с дорожными знаками.

В «Ауди» пострадал пассажир 2006 года рождения. Госпитализирован в областную больницу, помещен в реанимацию. По предварительной информации, у него тяжёлые травмы: черепно-мозговая травма, внутричерепная гематома, перелом правого плеча. Информация о травмах уточняется.

Водители трезвые.

В отношении водителя Audi составлен протокол по статье 12.7 часть 1 – он не имел права управления. Автомобиль задержан и помещен на спецстоянку. Часть 1 статьи 12.7 предполагает наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Водитель «Приоры» также оштрафован за отсутствие полиса ОСАГО.

По факту ДТП проводится административное расследование, в ходе которого будет установлен виновник происшествия и определена мера ответственности.