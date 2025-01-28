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Состояние единственного выжившего в ДТП в Гдове остается без изменений

Состояние единственного выжившего в дорожно-транспортном происшествии в Гдове 19 января мужчины остается без изменений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Как сообщали ранее в пресс-службе УМВД по Псковской области, водитель автомобиля Skoda, молодой человек 2003 года рождения, сбил трех пешеходов – мужчин 1985, 1995 и 1991 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Наезд произошел около 2.30 ночи на улице Печатникова у дома №26.

Два пешехода погибли на месте ДТП. Третий госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Водитель был оперативно установлен, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Уточняется, что молодой человек был трезвым.