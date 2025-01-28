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В Пскове доставщик на электровелосипеде врезался в паркующуюся машину. ФОТО

В Пскове доставщик на электровелосипеде врезался в паркующуюся автомашину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 февраля в 13.00 на улице Кузбасской Дивизии у дома №4.

Произошло столкновение электровелосипеда под управлением молодого человека 2001 года рождения с автомашиной Ford Kuga под управлением мужчины 1974 года рождения. После велосипедист по инерции допустил наезд на Kia Spectra в отсутствие водителя.

Пострадал водитель электровелосипеда. Доставлен в областную больницу. Получил ушибы и растяжения, отпущен домой. Водитель был трезвый.

Водитель Ford двигался со стороны улицы Киселева в сторону улицу Народной. В объяснении он сообщил, что увидел парковочное место, стал парковаться, двигаясь задним ходом. Увидел электросамокат, который двигался со стороны улицы Киселева на расстоянии около 100 метров. Водитель Ford начал притормаживать, в него врезался велосипедист и после наехал на стоящую автомашину Kia.

Добавим, на самокате была символика одной из служб доставки.