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Водитель и пассажир пострадали при наезде Subaru на дерево в Псковском районе

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в деревне Родина Псковского района 9 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 12:30 у дома №2 на улице Мира.

По предварительной информации, водитель автомашины Subaru Legacy Outback, мужчина 1984 года рождения, при выбранной скорости движения на закруглённом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения, а далее влетел в дерево.

В результате ДТП пострадали водитель автомашины и пассажир, мужчина 1987 года рождения, госпитализированы. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.