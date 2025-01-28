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Разворачивающийся Volkswagen травмировал пассажирку в Skoda в Пскове

Пассажирка пострадала при столкновении автомашин Volkswagen Scirocco и Skoda Rapid в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 февраля в 18.00 на Рижском проспекте, 52.

По предварительной информации, мужчина 1999 года рождения на Volkswagen Scirocco при развороте вне перекрестка не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении прямо - Skoda Rapid под управлением женщины 2000 года рождения.

Пострадала пассажирка Skoda, девушка 2006 года рождения. По предварительной информации, у нее выявлены ушибы. После осмотра отпущена из медицинского учреждения.

Водители трезвые.

В отношении водителя Volkswagen составлен протокол на 500 рублей по статье 12.14 часть 3 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу).