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«Моя жизнь-сериал»: псковский блогер на «Приоре» не попала в ворота

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, 12 февраля в 11.05 на улице Леона Поземского у дома №108 девушка 2002 года рождения за рулем автомашины Lada Priora не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие – металлическое ограждение.

Пострадала водитель, доставлена в травмпункт, где установили ушиб мягких тканей затылочной области. Не госпитализирована. Водитель трезвая.

Добавим, по информации очевидцев, на стекле врезавшегося в забор автомобиля указана ссылка на профиль в Instagram*. На профиль подписано больше 5500 пользователей, в описании сообщается «Блогер. 22 y. o. Осталась одна беременная в 19. Гоняю на Приоре. Моя жизнь-сериал».

*Instagram - соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская