АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения «Шевроле» и «Газели Next» на Кузнецкой в Пскове

Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения «Шевроле» и «Газели Next» на улице Кузнецкой в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 12 февраля в 17.50 у дома №7 по улице Кузнецкой.

Водитель автомашины ГАЗ, мужчина 1960 года рождения, совершил столкновение с автомашиной «Шевроле Клан» под управлением женщины 1989 года рождения. Пострадавших нет.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе административного расследования.

Замеченная возле автомашины коляска, по предварительной информации, к столкновению происшествия не имеет. Находившийся в легковом автомобиле ребенок – пассажир не пострадал.

Добавим, оба транспортных средства двигались от площади Героев-Десантников в сторону площади Победы. У «Шевроле» было повреждено переднее левое крыло.