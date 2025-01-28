Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения «Шевроле» и «Газели Next» на Кузнецкой в Пскове

Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения «Шевроле» и «Газели Next» на улице Кузнецкой в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 12 февраля в 17.50 у дома №7 по улице Кузнецкой.
Водитель автомашины ГАЗ, мужчина 1960 года рождения, совершил столкновение с автомашиной «Шевроле Клан» под управлением женщины 1989 года рождения. Пострадавших нет.
Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»
Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе административного расследования.
Замеченная возле автомашины коляска, по предварительной информации, к столкновению происшествия не имеет. Находившийся в легковом автомобиле ребенок – пассажир не пострадал.
Добавим, оба транспортных средства двигались от площади Героев-Десантников в сторону площади Победы. У «Шевроле» было повреждено переднее левое крыло.