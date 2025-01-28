Два автомобиля столкнулись на площади Победы в Пскове

Строительство моста на Северном обходе Пскова начнут вести в две смены

Движение на Октябрьском проспекте в Пскове ограничат из-за дорожных работ

Продажи новых автомобилей в России выросли на 11% в январе

Виновник ДТП в Псковском районе выплатит 1,6 млн рублей детям погибшей пассажирки

Движение на участке улицы Белинского в Пскове ограничат до 21 февраля

Полосу движения на улице Некрасова в Пскове закроют для дорожных работ

Водителя Land Rover оштрафовали на 2 250 рублей за столкновение с Lada Granta в Пскове