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Столкновение двух автомашин произошло в Пскове на Рижском проспекте, есть пострадавший

Столкновение двух автомашин произошло в Пскове на Рижском проспекте, напротив АЗС «Газпромнефть» у дома 96-б напротив по Рижскому проспекту. Момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения Pskovline 20 февраля в 21.40.

По предварительной информации, водитель Lada Priora при движении в сторону улицы Балтийской проехал на запрещающий сигнал светофора, и совершил столкновение с Lada Priora, которая двигалась c Рижского проспекта налево в сторону «Ленты».

После «Лада» сбила опору освещения и съехала в кювет.

Водитель «Лады» госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщают в чате телеграм-канала «Псков.За рулём».