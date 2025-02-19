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Шедший по обочине пешеход погиб на трассе «Псков»

Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчина шел вдоль проезжей части в темной одежде, сообщили в полиции.

Авария случилась около 21:00 21 февраля на 46-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков».

По предварительным данным, 67-летний житель Гатчины за рулем Toyota Corolla, двигаясь в сторону Пскова, сбил пешехода, который шел навстречу по обочине. От полученных травм 56-летний петербуржец погиб на месте, пишет 47news.

Пешеход, предварительно, был в темной одежде и без каких-либо светоотражающих элементов.

Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка.