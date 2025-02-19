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Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Октябрьском проспекте в Пскове

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 марта около 00.18 у дома №9 по Октябрьскому проспекту.

По предварительной информации, водитель Lada Granta, женщина 1983 года рождения, двигаясь на перекрестке, при повороте направо заблаговременно не заняла крайнее правое положение. В результате Lada столкнулась с автомобилем Opel Vectra под управлением мужчины 1990 года рождения, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель «Опель», а также пассажир 2007 года рождения пострадали и были доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.