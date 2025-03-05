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Сбитая автомашиной в Пскове пожилая женщина госпитализирована с серьезной травмой

Сбитая автомашиной в Пскове пожилая женщина госпитализирована с серьезной травмой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд на пешехода произошел 5 марта в 14.20 у дома №30-А на улице Кузбасской Дивизии.

Мужчина 1996 года рождения, управляя Kia Саrеns, не уступил дорогу женщине 1949 года рождения, пользующейся преимуществом в движении на нерегулируемом пешеходном переходе.

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По предварительной информации, у пострадавшей выявлены сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, вывих левого плеча, перелом костей таза. Госпитализирована в городскую больницу. Водитель трезвый.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Добавим, пострадавшая шла справа налево относительно автомашины.