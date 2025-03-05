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Ребенок пострадал в результате ДТП на трассе в Опочецком округе

Появились подробности дорожно-транспортного происшествия на трассе в Опочецком муниципальном округе, которое произошло ранее 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении МВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 09.45 на 399 километре автодороги «Санкт-Петербург - Невель» Опочецкого округа водитель автомобиля MAN мужчина 1986 года рождения на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения по которой двигался автомобиль Mitsubishi под управлением мужчины 1983 года рождения после чего водитель «Mitsubishi» предпринял попытку к предотвращению столкновения с большегрузом и совершил столкновение с ограждением (отбойником на дороге), а после чего совершил столкновение с автомобилем Nissan, под управлением женщины 1971 года рождения.

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В результате ДТП пострадала водитель Nissan и ее пассажира - девочка 2007 года рождения доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.