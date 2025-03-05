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Женщина попала в больницу в Пскове 8 марта из-за молодого водителя

Женщина попала в больницу 8 марта из-за молодого водителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП с пострадавшим произошло в праздничный день в 12.05 на улице Алмазной у дома 11.

Молодой человек 2006 года рождения на Peugeot 207 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Lada Largus под управлением мужчины 1959 года рождения и совершил столкновение.

Пострадала пассажирка «Лады», женщина 1962 года рождения. Она находилась в автомашине спереди справа. Выявлен ушиб грудного отдела позвоночника. Доставлена в областную больницу.