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Четверо пострадали при столкновении «десятки» с Hyundai на трассе под Островом

Четверо пострадали при столкновении «десятки» с автомобилем Hyundai на трассе под Островом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 марта около 17.25 на 347-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель.

Водитель ВАЗ 2110, житель Санкт-Петербурга, мужчина 1979 года рождения, при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением водителя 1987 года рождения.

Водитель ВАЗ 2110 получил травму головы, не госпитализирован. Госпитализирована пассажирка 1970 года рождения из его автомашины, жительница Санкт-Петербурга.

В больницу доставлены пассажирки Hyundai: девочка 2014 года рождения и женщина 1987 года рождения. В Hyundai находились жители Себежского района. Водитель иномарки трезвый.