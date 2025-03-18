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17-летняя девушка без прав управляла автомашиной, попавшей в ДТП в Пскове

17-летняя девушка без прав управляла автомашиной, попавшей в дорожно-транспортное происшествие в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, ДТП произошло 17 марта в 19.20 напротив дома №8 по Октябрьскому проспекту.

На Октябрьской площади мужчина 1990 года рождения на автомашине Ssang Yong совершил столкновение с Toyota Camry под управлением девушки 2007 года рождения. Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

К административной ответственности привлечены оба водителя.

В отношении 17-летней девушки из Toyota составлен протокол по статье 12.7 КоАП РФ. Она не имеет права управления. В объяснении сотрудникам полиции сообщила, что сожалеет о произошедшем. Автомобиль передан собственнику – отцу девушки.

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Мужчину из Ssang Yong оштрафовали на 1000 рублей по статье 12.13 часть 2 (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом).