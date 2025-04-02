Фотофакт: ДТП произошло на площади Ленина в Пскове

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

С 17 марта на дорогах в Псковской области вводится ограничение движения большегрузов

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковском районе с 17 марта