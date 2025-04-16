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В Дновском районе перевернулась автомашина с пьяным водителем и после сгорела

В Дновском районе перевернулась автомашина с пьяным водителем и после сгорела. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 апреля около 19.50 на 21-м километре дороги Порхов - Дно Дновского района.

Водитель Mitsubishi Lancer, мужчина 1992 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего произошло возгорание. Водитель получил травмы, не госпитализирован.

Сообщается, что за рулем был житель деревни Полоное Порховского района в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия проводится проверка.