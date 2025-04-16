Полиция разбирается, как водитель Kia уложил на крышу Nissan Х-Тrаil на Ленинградском шоссе

В дорожно-транспортном происшествии с перевернувшимся автомобилем Nissan в Пскове никто не пострадал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 23 апреля в 12.00 у дома №21 по Ленинградскому шоссе.
Столкнулись Nissan Х-Тrаil под управлением мужчины 1951 года рождения и Kia Сееd под управлением мужчины 1996 года рождения. В результате столкновения Nissan оказался на крыше.
Пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе расследования.
По неподтверждённой информации от одного участников группы «Псков за рулем», водитель Kia проехал на большой скорости прямо с полосы, предназначенной для движения «только направо» (на Крестовское шоссе) и врезался в поворачивающий налево Nissan.