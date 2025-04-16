Фотофакт: Из перевернутой фуры под Островом выгружают товар

Движение на улицах Некрасова и Ленина в Пскове ограничат до 30 апреля

В Пскове на 3,5 месяца ограничат движение транспорта на улице Поземского

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

На участках улиц Германа и Пожиговской в Пскове временно ограничат движение

Маршрут трех автобусов изменят в период весенней ярмарки в Великих Луках

Полосу движения закроют на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове с 25 апреля

Полосу движения закроют у дома №1/3 по улице Советской в Пскове 28 апреля