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Следовавший из Пскова автобус с паломниками попал в ДТП во Владимирской области

Сегодня ночью во Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, следовавшего из Пскова в Кострому. По предварительным данным, всего в момент аварии в автобусе находилось 55 пассажиров, включая одного ребёнка, сообщил губернатора Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Фото: УМВД России по Владимирской области

«На данную минуту в Александровскую районную больницу скорой помощью доставлены 35 человек. Госпитализированы 10: одна женщина в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные девять – в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести», - рассказал губернатор.

Александр Андреев отметил, ребёнок, находившийся в автобусе, получил медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Остальные пострадавшие были осмотрены медицинскими специалистами и размещены в дневном стационаре.

«Благодарю команду Александровской районной больницы за чёткое реагирование», - заключил губернатор.