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Мужчина и женщина пострадали в результате съезда Chevrolet в Финский парк в Пскове

Мужчина и женщина пострадали в результате съезда автомобиля на территорию Финского парка в Пскове 28 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, мужчине 1968 года рождения, находившего за рулем Chevrolet, стало плохо, автомобиль съехал с улицы Воровского на улицу Милицейскую. Также пострадала пассажир - женщина 1971 года рождения.

На месте работают экстренные службы. Проводится проверка.

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