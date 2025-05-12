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Четыре человека пострадали в трех ДТП в Пскове за один день. ФОТО

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Звёздная и Новоселов в Пскове

Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован в неврологию после ДТП в Пскове

Велосипедиста сбили на перекрестке улицы Юбилейной и Красноармейской набережной в Пскове. ВИДЕО

В Пскове на улице Леона Поземского сбит пешеход

Два автомобиля марки Volkswagen столкнулись на улице Труда в Пскове