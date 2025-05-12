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Четыре человека пострадали в трех ДТП в Пскове за один день. ФОТО

«Газель» врезалась в дерево на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове

Тройное ДТП произошло вблизи псковской деревни Уграда

Два автомобиля столкнулись перед Троицким мостом в Пскове

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Звёздная и Новоселов в Пскове

Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован в неврологию после ДТП в Пскове