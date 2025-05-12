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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Ребенок пострадал в результате тройного ДТП вблизи псковской деревни Уграда

19.05.2025 10:44|ПсковКомментариев: 0

Несовершеннолетний пострадал в результате тройного дорожно-транспортного происшествия вблизи деревни Уграда Псковского района, которое произошло 17 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ГАИ ОМВД России по Псковскому району.

Водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 1989 года рождения, не соблюдая необходимую дистанцию, столкнулся с машиной ВАЗ-2115.Вследствие столкновения пострадала машина Ford Focus, управляемая другим автомобилистом.

В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-2115 — ребенок 2021 года рождения. Мальчик получил ушиб кисти, находясь в автомобиле в детском автокресле, но не будучи пристёгнут ремнем безопасности.

Сотрудники полиции признали виновником аварии водителя Renault Duster, наложив на него штраф за несоблюдение ПДД. Кроме того, возбуждено административное производство по причине нанесения вреда здоровью ребенка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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