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Матери пострадавшего в ДТП в Пскове ребенка выплатили 40 тысяч рублей

Матери пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на улице Ижорского Батальона в Пскове ребенка выплатили 40 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото ДТП на Ижорского Батальона / Архив ПЛН

Напомним, 22 июня 2024 года по адресу: город Псков, улица Ижорского Батальона, 13 произошло ДТП c участием автомобиля Suzuki под управлением женщины, которая не предоставила преимущество в движении пешеходам 2013 года рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершила наезд на детей.

B результате наезда пешеходу был причинен вред здоровью в виде ушиба правого коленного сустава. Ребенок пережил болевой шок и страх смерти от наезда автомобиля. Из-за полученной травмы был вынужден проходить реабилитационные мероприятия.

Произошедшее на определенное время лишило ребенка возможности вести привычный для него активный образ жизни, играть в футбол, посещать спортивные бальные танцы, бассейн. B результате ДТП он по настоящее время иногда испытывает болевые ощущения, плохо спит, стал бояться переходить дорогу и ездить в автомобиле. Все эти обстоятельства являются для него серьезной психотравмирующей ситуацией, причиняющей нравственные и физические страдания, рассказали в пресс-службе судов.

Мать пострадавшего ребенка заявила исковые требования о компенсации морального вреда, причиненного ДТП, в размере 100 000 рублей.

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Суд исковые требования удовлетворил частично, с водителя автомобиля взыскана компенсация морального вреда в размере 40 000 рублей.